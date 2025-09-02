أبرزها تقوية القلب.. 9 فوائد صحية لتناول الفراولة

الفراولة من الفواكه اللذيذة والغنية بالفوائد الصحية، إذ تعد مصدرا ممتازا لمجموعة واسعة من الفيتامينات، والمعادن، ومضادات الأكسدة التي تُسهم في تعزيز صحة الجسم بشكل عام.

وفقا لموقع "onlymyhealth"، إليك الفوائد الصحية لتناول الفراولة:

غنية بمضادات الأكسدة

الفراولة مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة التي تُعزز من قوة جهاز المناعة، وتُسهم في حماية الجسم من الأمراض الموسمية مثل البرد والإنفلونزا، كما تساعد على مواجهة آثار الجذور الحرة الضارة بالجسم.

خصائص مضادة للالتهابات

تحتوي على مركبات تسمى الفينولات التي لها خصائص مضادة للالتهابات، تعمل على تثبيط الإنزيمات المسؤولة عن الالتهابات، ما يجعلها مفيدة في مكافحة حالات صحية مثل الربو وهشاشة العظام.

تعزيز صحة العيون

تناول الفراولة بانتظام يمكن أن يُقلل من خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر، كما تُسهم في الوقاية من أمراض العيون المختلفة.

مكافحة الخلايا السرطانية

بفضل محتواها العالي من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب، تساعد الفراولة على الوقاية من عدة أنواع من السرطان.

صحة العظام

الفراولة مصدرًا جيدًا لفيتامين K، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والمنغنيز، وجميعها معادن أساسية تُسهم في بناء العظام والحفاظ على صحتها.

فوائد إضافية:

تعزيز صحة القلب.

خفض نسبة الكوليسترول.

دعم عملية الأيض.

الحفاظ على صحة الأسنان.

