5 علامات تحذيرية تنذر بنوبة قلبية.. لا تتجاهلها

تُعد النوبات القلبية من أخطر الحالات الصحية التي تهدد الحياة، وغالبًا ما يسبقها ظهور علامات تحذيرية قد ينبه إليها الجسم قبل حدوثها بساعات أو أيام، إلا أن كثيرين يتجاهلون هذه الأعراض ظنًا أنها عابرة، ما قد يؤدي إلى عواقب خطيرة.

وبحسب ما ورد عبر صحيفة، medicalxpress، أن تجاهل الأعراض المبكرة للنوبة القلبية يقلل فرص النجاة، مؤكدين أن الانتباه المبكر والتدخل السريع قد ينقذ حياة المريض ويقلل من حجم الضرر الذي يلحق بعضلة القلب.

1- ألم أو ضغط في الصدر

يُعد الشعور بألم أو ضغط أو ثقل في منتصف الصدر من أكثر الأعراض شيوعًا، وقد يستمر لعدة دقائق أو يأتي على فترات، ويشبه أحيانًا الإحساس بالحرقان أو الانقباض.

2- ألم يمتد إلى أجزاء أخرى من الجسم

قد يمتد الألم من الصدر إلى الذراع الأيسر، أو الكتفين، أو الرقبة، أو الفك، أو الظهر، وهو مؤشر خطير يستدعي الانتباه الفوري.

3- ضيق في التنفس

الشعور بصعوبة أو تسارع في التنفس، حتى دون بذل مجهود، قد يكون علامة على عدم وصول كمية كافية من الأكسجين إلى القلب.

4- تعرّق شديد مفاجئ

التعرق البارد والمفاجئ دون سبب واضح، خاصة إذا كان مصحوبًا بدوخة أو غثيان، من العلامات التحذيرية المهمة.

5- غثيان أو دوار شديد

قد يشعر المريض بالغثيان، أو القيء، أو الدوخة المفاجئة، وهي أعراض شائعة خاصة لدى النساء وكبار السن.

فئات أكثر عرضة للخطر

يوضح الأطباء أن خطر الإصابة بالنوبة القلبية يزداد لدى:

مرضى ارتفاع ضغط الدم

مرضى السكري

المدخنين

من يعانون من السمنة

من لديهم تاريخ عائلي مع أمراض القلب

الأشخاص قليلي النشاط البدني

ماذا تفعل عند ظهور الأعراض؟

يشدد الأطباء على ضرورة:

التوجه فورًا إلى أقرب مستشفى أو الاتصال بالإسعاف.

عدم تجاهل الأعراض أو انتظار زوالها.

تجنب بذل أي مجهود بدني مفاجئ.