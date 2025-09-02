4 أعراض تكشف الإصابة بالانزلاق الغضروفي- احذرها

يُشير الانزلاق الغضروفي إلى حالة تخرج فيها المادة اللينة الموجودة داخل القرص الفقري إلى الخارج، ما يؤدي إلى الضغط على الأعصاب المُحيطة وتُسبب مجموعة من الأعراض.

وفقا لموقع "health"، إليك أعراض وأسباب الانزلاق الغضروفي:

أعراض الانزلاق الغضروفي

ألم مفاجئ يبدأ في الرقبة أو أسفل الظهر.

الشعور بالألم أو التشنج عند المشي أو ممارسة النشاط البدني، ويخفّ عند الراحة.

ضعف في العضلات.

في الحالات المتأخرة، يعاني الشخص من مشكلات في التحكّم بالبول أو البراز.

أنواع الانزلاق الغضروفي

يُصنّف الانزلاق الغضروفي حسب موقعه في العمود الفقري:

الانزلاق الغضروفي القطني

يحدث في الجزء السفلي من الظهر، ويسبب ألما في أسفل الظهر، الفخذ، الحوض والأعضاء التناسلية.

الانزلاق الغضروفي العنقي

يحدث في منطقة الرقبة، ويسبب ألما الجزء الخلفي من الرأس، والكتفين، والذراعين، واليدين.

الانزلاق الغضروفي الصدري

يحدث في منتصف العمود الفقري، ويسبب ألما في منتصف وأعلى الظهر.

أسباب الانزلاق الغضروفي

يُمكن أن تُسهم مجموعة من العوامل في حدوث الانزلاق الغضروفي، أبرزها:

رفع الأشياء الثقيلة خاصة عند رفعها بوضعية خاطئة.

التقدم في العمر.

عوامل نمط الحياة، مثل زيادة الوزن والتدخين.

طبيعة العمل، مثل الوظائف التي تتطلب الجلوس لفترات طويلة، أو حمل الأثقال باستمرار.

الوراثة.

متى يجب زيارة الطبيب؟

من الضروري طلب المشورة الطبية فورا إذا ظهرت الأعراض التالية:

ظهور ألم مفاجئ وشديد في الرقبة أو الظهر، ينتشر إلى الذراع أو الساق.

عدم تحسُّن ألم الساق بالراحة أو المسكنات.

الشعور بأي ضعف أو شلل في الأطراف.

