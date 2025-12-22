دراسة: دواء قديم يحقق نتائج واعدة في علاج انقطاع النفس النومي

أظهرت تجربة سريرية أوروبية حديثة أن دواء سولثيام، المستخدم سابقا لعلاج أحد أنواع الصرع لدى الأطفال، قد يكون علاجًا دوائيًا فعالًا لانقطاع النفس النومي الانسدادي.

ووفق دراسة دولية نُشرت في مجلة The Lancet وقادها باحثون من جامعة جوتنبرج السويدية، نجح الدواء في تقليل نوبات توقف التنفس أثناء النوم بنسبة وصلت إلى 47% لدى مرضى الحالات المتوسطة إلى الشديدة، مع تحسّن ملحوظ في مستويات الأكسجين بالدم، بحسب scitechdaily.

وشملت الدراسة 298 مريضًا في أربع دول أوروبية، واعتمدت تصميمًا مزدوج التعمية لضمان دقة النتائج، ويعمل الدواء على تعزيز التحكم في التنفس وتقليل انهيار مجرى الهواء العلوي، وهو السبب الرئيسي للاضطراب.

وسُجلت آثار جانبية خفيفة ومؤقتة، بينما أكد الباحثون الحاجة إلى دراسات أوسع قبل اعتماد الدواء رسميًا، في ظل معاناة كثير من المرضى من صعوبة الالتزام بالعلاج التقليدي المعتمد على أجهزة الضغط الهوائي.