إعلان

دراسة: دواء قديم يحقق نتائج واعدة في علاج انقطاع النفس النومي

كتب : مصراوي

06:00 ص 22/12/2025

دراسة: دواء قديم يحقق نتائج واعدة في علاج انقطاع ا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أظهرت تجربة سريرية أوروبية حديثة أن دواء سولثيام، المستخدم سابقا لعلاج أحد أنواع الصرع لدى الأطفال، قد يكون علاجًا دوائيًا فعالًا لانقطاع النفس النومي الانسدادي.

ووفق دراسة دولية نُشرت في مجلة The Lancet وقادها باحثون من جامعة جوتنبرج السويدية، نجح الدواء في تقليل نوبات توقف التنفس أثناء النوم بنسبة وصلت إلى 47% لدى مرضى الحالات المتوسطة إلى الشديدة، مع تحسّن ملحوظ في مستويات الأكسجين بالدم، بحسب scitechdaily.

وشملت الدراسة 298 مريضًا في أربع دول أوروبية، واعتمدت تصميمًا مزدوج التعمية لضمان دقة النتائج، ويعمل الدواء على تعزيز التحكم في التنفس وتقليل انهيار مجرى الهواء العلوي، وهو السبب الرئيسي للاضطراب.

وسُجلت آثار جانبية خفيفة ومؤقتة، بينما أكد الباحثون الحاجة إلى دراسات أوسع قبل اعتماد الدواء رسميًا، في ظل معاناة كثير من المرضى من صعوبة الالتزام بالعلاج التقليدي المعتمد على أجهزة الضغط الهوائي.

انقطاع النفس النوم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - بيان مهم من المتحدث العسكري بشأن منح ضباط بالقوات المسلحة امتيازات