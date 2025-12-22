لجنة تحقيق روسية: مقتل جنرال روسي إثر انفجار سيارة في موسكو



وكالات

قالت لجنة تحقيق روسية، اليوم الاثنين، إنه تم مقتل جنرال روسي بانفجار سيارة في موسكو، وفقا لسكاي نيوز.

يذكر أنه أُصيب سائق بجروح خطيرة جرّاء انفجار في سيارته في موقف للسيارات بموسكو صباح اليوم الاثنين.

ووفق ما أفادت به وسائل إعلام ومنصات إخبارية روسية، انفجر الجزء الأمامي من سيارة من نوع "كيا" بينما كان السائق بداخلها، ما أدّى إلى احتجازه داخل المركبة.



وهرعت فرق الإسعاف إلى المكان، وتعمل حاليًا على إخراج السائق، ويُصنف وضعه الصحي على أنه "خطير".

كما أسفر الانفجار عن تضرر ما لا يقل عن 7 سيارات كانت متوقفة في الجوار، وفقا لروسيا اليوم.