أبرزها غانا.. ما هي المنتخبات التي توجت بأمم أفريقيا وتغيب عن نسخة 2025؟

كتب- محمد عبدالهادي:

09:01 ص 22/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    منتخب إثيوبيا
  • عرض 4 صورة
    منتخب إثيوبيا و جنوب إفريقيا
  • عرض 4 صورة
    منتخب إثيوبيا

تشهد بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب غياب عدد من المنتخبات التي سبق لها التتويج باللقب بعد فشلهم في التأهل عبر التصفيات الرسمية.

ويأتي علي رأس المنتخبات المتوجة بأمم أفريقيا وتغيب عن النسخة الجارية، منتخب غانا أحد أبرز الأسماء في القارة السمراء والمتوج بأربع نسخ سابقة.

المنتخبات المتوجة بأمم افريقيا وتغيب عن نسخة 2025

غانا: أحد أبرز المنتخبات الأفريقية، فازت بالبطولة أربع مرات أعوام (1963، 1965، 1978، 1982)، لكنها غابت عن نسخة 2025.

إثيوبيا: بطل نسخة 1962، لم يتمكن من التأهل للبطولة الحالية.

الكونغو برازافيل: توّج باللقب مرة واحدة في 1972، وغاب عن المنافسات هذه المرة.

كأس الأمم الأفريقية منتخب إثيوبيا منتخب الكونفو برازافيل كأس أمم إفريقيا 2025

