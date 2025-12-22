ارتفعت 120%.. ننشر خريطة أسعار الشقق في 6 أكتوبر خلال 2025

تشهد مدينة 6 أكتوبر حالة من التفاوت الواضح في أسعار العقارات بين مناطقها المختلفة، وهو تفاوت يعكس خريطة عمرانية وسكنية متنوعة تجمع بين الكمبوندات المغلقة، والمناطق الاستثمارية، والأحياء المتوسطة والاقتصادية.

وتحدد أسعار الوحدات لنوعية المشروع والمكان الجغرافي، حيث يظلان العاملين الأكثر تأثيرًا في تحديد سعر المتر، في ظل استمرار الطلب الحقيقي على السكن غرب القاهرة.

ووفقا لمؤشر عقار ماب ارتفع سعر المتر خلال 2025 120% وجاء متوسط سعر المتر السكني في مناطق 6 أكتوبر على النحو التالي:

وتتصدر الكمبوندات داخل مدينة 6 أكتوبر قائمة المناطق الأعلى سعرًا للشقق السكنية، حيث يسجل متوسط سعر المتر نحو 66 ألف جنيه، مدفوعًا بمستوى الخدمات والتخطيط العمراني المغلق.

وتأتي مناطق التوسعات الشرقية بمتوسط يقارب 61 ألف جنيه للمتر، بينما يسجل ميدان جهينة نحو 58 ألف جنيه للمتر.

وفي الشريحة المتوسطة، تظهر مناطق مثل حدائق أكتوبر وجنوب الواحات بمتوسطات سعرية تدور حول 40 ألف جنيه للمتر، وهو ما يجعلها جاذبة لشريحة واسعة من المشترين الباحثين عن توازن بين السعر والمساحة.

وتنخفض الأسعار بشكل ملحوظ في المناطق ذات الطابع المتوسط والاقتصادي، حيث يسجل الحصري والحي المتميز متوسطات تقارب 27 ألف جنيه للمتر، بينما تنخفض الأسعار في الأحياء ومحور جمال عبد الناصر إلى ما بين 20 و22 ألف جنيه للمتر.

وتأتي أقل الأسعار في مناطق مثل أكتوبر الجديدة، والحزام الأخضر، وجمعية المستثمرين، والتي تتراوح فيها أسعار المتر بين 10 و14 ألف جنيه، ما يعكس طبيعتها التنموية وفرص النمو المستقبلية.

