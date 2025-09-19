بعد أصاب إمام عاشور.. ما هو فيروس A وأعراضه وخطورته؟

كتب – سيد متولي

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن نتائج التحاليل والفحوصات الطبية التي خضع لها إمام عاشور، أثبتت تعرضه لعدوى فيروسية "فيروس "A

وأوضح جاب الله للموقع الرسمي للنادي، أن اللاعب حالته مستقرة بعد خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة، وأن تواجده بالمستشفى لمزيد من الاطمئنان، على أن يتم تحديد برنامج علاجي خاص لتنفيذه خلال الأيام القادمة.

لكن ماذا نعرف عن فيروس A و وأعراضه وخطورته؟.

وبحسب وزارة الصحة، وموقع هيلث لاين، فإن فيروس A أو التهاب الكبد الوبائي A ، هو أحد أنواع فيروسات الكبد التي تسبب التهابا في الكبد وقد تؤثر على وظائفه.

كيف تحدث الإصابة؟

الإصابة بفيروس A تحدث نتيجة لتناول طعام أو شراب ملوث أو بسبب مخالطة شخص مصاب بالفيروس.

والحالات المتوسطة المصابة بالفيروس لا تحتاج إلى علاج، حيث لا يسبب الفيروس ضررا في الكبد.

أعراض فيروس A

غثيان وقيء

إسهال مفاجئ

إرهاق وضعف عام

فقدان الشهية

حمى خفيفة

ألم في المفاصل

اصفرار الجلد

مضاعفات فيروس A

لا يشبه التهاب الكبد A أنواع التهاب الكبد الفيروسية الأخرى، من حيث أنه لا يسبب التهابا طويل المدى في الكبد، ولا يتحول إلى حالة عدوى مزمنة.

قد يسبب التهاب الكبد A في حالات نادرة توقفا مفاجئا في وظائف الكبد، وخاصة بين البالغين الأكبر سنا أو المصابين بأمراض الكبد المزمنة.

ويتطلب الفشل الكبدي الحاد البقاء في المستشفى للخضوع للمراقبة وتلقي العلاج.،وقد يحتاج بعض المصابين بالفشل الكبدي الحاد إلى زراعة كبد.

كيفية الوقاية من فيروس A

غسل اليدين

عدم مشاركة أدوات الآخرين

المداومة على النظافة العامة

تناول الأطعمة من الأماكن المخصصة لها

تناول لقاح التهاب الكبد A

عدم تناول اللحوم والأسماك النيئة أو غير المطهية جيدا

اشرب المياه المعبأة واستخدمها عند غسل أسنانك بالفرشاة

إذا كانت المياه المعبأة غير متوفرة، فاغل مياه الصنبور قبل شربها أو استخدمها لصنع الثلج.

اقرأ أيضًا:

قبل بداية المدارس.. أطعمة ممنوع وضعها في اللانش بوكس

حكاية أغرب مطعم في العالم.. يقدم أطباقا تطفو في الهواء

بيلا حديد تكشف معاناتها مع مرض لايم.. تعرّف على الأعراض وطرق الوقاية

أصيبت به كيت ماكينون.. علامات تكشف الإصابة بـ"اللسان الجغرافي"

8 طرق فعالة لخفض الكوليسترول الضار.. عليك اتباعها