كشفت جمعية القلب الأمريكية (AHA) عن العلاقة الوثيقة بين صحة اللثة وأمراض القلب والشرايين، مشيرة في بيانها المنشور بمجلة Circulation إلى أن أمراض اللثة تسهم في تراكم لويحات تصلب الشرايين، ما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

كيف تؤثر أمراض اللثة على القلب

أوضح الخبراء أن التهاب اللثة، المعروف طبيا باسم التهاب دواعم السن، يسمح للبكتيريا بالدخول إلى مجرى الدم، ما يعزز الالتهاب المزمن الذي يضر بالأوعية الدموية ويسرّع تطور أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأظهرت الدراسات أن التهاب دواعم السن مرتبط ليس فقط بأمراض القلب التاجية والسكتات الدماغية، بل أيضا باضطرابات نظم القلب وفشل القلب ومرض الشرايين المحيطية.

انتشار أمراض اللثة وعوامل الخطر

التهاب دواعم السن مرضا شائعا، إذ يصيب أكثر من 40% من البالغين فوق سن الثلاثين، ويكون أكثر انتشارا بين المصابين بارتفاع ضغط الدم، والسكري، والسمنة، والمدخنين، ورغم أن العلاقة السببية المباشرة بين أمراض اللثة وأمراض القلب لم تُثبت بشكل قاطع، الحد من الالتهاب المزمن وعلاج اللثة، يقلل من مضاعفات القلب والأوعية الدموية.

نصائح للحفاظ على صحة اللثة والقلب

تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بانتظام.

إجراء الفحوصات الوقائية الدورية.

الاهتمام بصحة اللثة خاصة للأشخاص الذين لديهم عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب.

وأكد الخبراء أن العناية بصحة الفم لا تحافظ فقط على الأسنان واللثة، بل تؤدي دورا محوريا في دعم صحة القلب والوقاية من الأمراض القلبية.

