كشف علماء عن علاقة بين تناول كميات معتدلة من الكريمة والجبن كامل الدسم وانخفاض خطر الإصابة بالخرف.

وأظهرت دراسة استمرت 25 عاما أن تناول ما لا يقل عن 50 جراما من الجبن كامل الدسم يوميا، وما لا يقل عن 20 جراما من الكريمة كاملة الدسم يوميا مرتبط بتراجع احتمال الإصابة بالخرف.

واعتمدت الدراسة على بيانات أكثر من 27 ألف سويدي، تضمنت سجلات غذائية ومقابلات مباشرة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت الدكتورة إميلي سونستيدت، طبيبة الأعصاب في جامعة لوند بالسويد: "لطالما أثار الجدل حول الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون مقابل قليلة الدسم جدلا واسعا في النصائح الصحية، حتى صُنف الجبن أحيانا كغذاء غير صحي يجب الحد من تناوله، لكن نتائجنا تظهر أن بعض منتجات الألبان الغنية بالدهون تقلل بالفعل من خطر الإصابة بالخرف".

وأوضحت الدراسة أن أنواع الجبن الغنية بالدهون مثل الشيدر، البري، والجودا تحتوي على أكثر من 20% دهون، في حين تحتوي الكريمة الغنية بالدهون، بما في ذلك كريمة الخفق والكريمة المزدوجة والمتخثرة، على 30% إلى 40% دهون.

وفي المقابل، لم تُظهر أنواع الجبن قليلة الدسم، والزبدة، والحليب، والكفير، والكريمة قليلة الدسم أي تأثير وقائي ضد الخرف، كما لوحظ انخفاض خطر الإصابة بـ مرض الزهايمر لدى من تناولوا كميات أكبر من الجبن الغني بالدهون، ولكن فقط بين الأشخاص الذين لا يحملون متغير جين APOE e4، المعروف بأنه عامل خطر وراثي رئيسي.

وحذر الباحثون من استبدال منتجات الألبان كاملة الدسم بأطعمة غنية بالدهون المشبعة الأخرى، مثل اللحوم الحمراء، التي ارتبطت بارتفاع خطر الإصابة بجميع أنواع الخرف.

