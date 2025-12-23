تشير دراسات حديثة إلى أن لحظات قصيرة من الارتباك المكاني المؤقت بعد الاستيقاظ، قد تستمر حتى 30 ثانية، تعاني خلالها بعض الأشخاص من صعوبة في التعرف الفوري على محيطهم.

وتحدث هذه الظاهرة عادة عند الخروج المفاجئ من نوم عميق أو من أحلام واقعية للغاية، وتعرف علميًا باسم "قصور النوم" أو "خمول النوم"، ويحدث ذلك نتيجة استيقاظ مناطق الدماغ على مراحل غير متزامنة؛ حيث تبدأ مناطق الوعي الأساسي بالانتعاش أولا، بينما تتأخر مناطق الذاكرة قصيرة المدى والتوجيه المكاني لثوان حاسمة قبل أن تصل إلى نشاطها الكامل، هذه الفجوة الزمنية هي التي تخلق شعورًا مؤقتا بأن الشخص في مكان غريب رغم وجوده في بيئته المألوفة، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.

عوامل تزيد من احتمالية حدوث الظاهرة

تتأثر فرصة حدوث هذه الحالة بعدة عوامل، من بينها:

النوم المتقطع أو غير الكافي، الذي يضعف قدرة الدماغ على الانتقال السلس بين حالات الوعي المختلفة.

الضغوط النفسية والقلق، التي تؤخر قدرة الدماغ على التكيف مع الاستيقاظ.

العوامل الخارجية مثل الاستيقاظ المفاجئ على صوت منبه، النوم في بيئة غير مألوفة، أو تناول الكحول.

الأحلام الواضحة والمكثفة، التي تمحو الحدود بين الواقع والخيال مؤقتا عند الاستيقاظ.

متى يجب القلق؟

غالبًا ما يُعتبر الارتباك المكاني المؤقت ظاهرة طبيعية وعابرة تزول خلال ثوانٍ قليلة، لكنه يستدعي الانتباه والاستشارة الطبية إذا:

تكررت النوبات بشكل واضح أو طال مدتها.

صاحبها أعراض أخرى مثل الصداع الشديد، النسيان المتكرر، أو صعوبة التركيز أثناء النهار.

بدأت تؤثر سلبا على جودة الحياة اليومية أو شعور الشخص بالأمان.

نصائح للتعامل مع الظاهرة

أخذ نفس عميق ومنح الدماغ ثوان قليلة لإعادة تجميع الصورة الكاملة قبل استئناف النشاط اليومي.

الحرص على نوم منتظم وكاف لتقليل احتمالية حدوث هذه الظاهرة.

ويظهر الدماغ البشري في هذه الحالات قدرة لافتة على العودة السريعة إلى وعيه الطبيعي، محتفظا بتجربة عالم الأحلام دون فقدان الاتصال بالواقع.

