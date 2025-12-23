إعلان

صندوق النقد يعلن التوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الخامسة والسادسة

كتبت- منال المصري:

10:06 ص 23/12/2025

صندوق النقد الدولي

قال صندوق النقد الدولي في بيان له اليوم إن بعثة الصندوق توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة بجانب المراجعة الأولى على قرض الصلابة والاستدامة.

كانت بعثة صندوق النقد الدولي زارت مصر من 1 إلى 11 ديسمبر الجاري لإجراء مراجعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بهدف اعتماد المراجعة الخامسة والسادسة وتلت هذه الاجتماعات مناقشات افتراضية مثمرة حول حزمة من السياسات الاقتصادية والمالية الداعمة لاستكمال هذه المراجعات.

كان صندوق النقد أرجأ اعتماد المراجعة الخامسة لمصر من أغسطس الماضي مع المراجعة السادسة بهدف إجراء مصر بعض الإصلاحات الهيكلية.

وفي حال اعتماد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعتين سيحق لمصر استلام نحو 2.4 مليار دولار من القرض البالغ 8 مليارات دولار.

