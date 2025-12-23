حذرت الدكتورة يلينا شافرانسكايا، أخصائية الغدد الصماء الروسية، من أن بعض العادات الغذائية اليومية تقلل فعالية مكملات الحديد، بل تزيد أعراض نقصه، خاصة في فصل الشتاء.

وأوضحت أن كثيرا من الأشخاص يعانون في هذا الوقت من العام من النعاس الشديد، الضعف العام، والشحوب، وغالبا ما يُعزَون ذلك لتقلبات الطقس، لكن السبب الحقيقي هو فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

انخفاض الحديد يقلل إنتاج الهيموغلوبين المسؤول عن نقل الأكسجين، ما يؤدي إلى نقص تأكسج الأنسجة وتأثر وظائف الجسم، وفقا لصحيفة "جازيتا".

أهمية النظام الغذائي أثناء تناول مكملات الحديد

أشارت الطبيبة إلى أن العلاج لا يقتصر على المكملات الدوائية وحدها، بل يعتمد أيضا على النظام الغذائي المصاحب، لا سيما المشروبات التي تُستهلك مع الجرعة.

وقالت: "القهوة، الشاي، والنبيذ الأحمر تُعيق امتصاص الحديد، تحتوي هذه المشروبات على البوليفينولات، وخاصة التانينات، التي تمنحها المذاق القابض، لكنها تقلل بشكل ملحوظ من توافر الحديد في الجسم".

أطعمة ومشروبات أخرى تعيق امتصاص الحديد

نصحت بتجنب تناول الحديد مع منتجات الألبان، بسبب احتوائها على الكالسيوم الذي يرتبط بالحديد في الجهاز الهضمي ويعيق امتصاصه.

وأضافت أن بعض الأدوية، مثل أوميبرازول والأدوية المقللة لحموضة المعدة، تؤثر على امتصاص الحديد، لأن الحديد يحتاج إلى بيئة حمضية في المعدة للامتصاص الأمثل، وهذه الأدوية تقلل من إفراز الحمض الضروري لذلك.

كما أوصت بتجنب تناول الحديد مع القهوة، الشاي، والابتعاد عن الجمع بين الحديد ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى عدم

تناول مكملات الحديد مع أدوية خافضة للحموضة دون استشارة الطبيب، واتباع تعليمات الطبيب حول توقيت تناول الحديد لتأمين أقصى امتصاص.

