شدد الطبيب الروسي إجنات رودتشينكو، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، على أن الحصول على قراءة دقيقة لضغط الدم يتطلب الالتزام بخطوات محددة قبل وأثناء القياس، لضمان تشخيص موثوق واتخاذ القرار العلاجي المناسب، وفقا لموقع "لينتا. رو".

التحضير المبدئي:

يجب الجلوس في وضع مريح ومستقر، وامتنع عن التدخين أو تناول الطعام أو المشروبات المنبهة مثل القهوة لمدة 30 دقيقة قبل القياس، بالإضافة إلى الاسترخاء لمدة 5 دقائق قبل البدء.

وضعية الجلوس أثناء القياس:

من الضروري أيضا الجلوس مع دعم للظهر، ووضع قدميك مسطحتين على الأرض دون تقاطع أو ثني، ووضع الذراع المراد قياس ضغطه على سطح مستو، بحيث يكون الجزء العلوي من الذراع مكان وضع كفة الجهاز على مستوى القلب.

تركيب كفة جهاز القياس:

وضع الجزء القماشي المطاطي لجهاز الضغط على الجلد العاري للذراع العلوي، وليس فوق الملابس، مع التأكد من خلو الذراع والكفة من أي ضغط خارجي مثل الحقائب أو الأساور أو الملابس الضيقة أثناء القياس.

أثناء القياس:

تجنب الحديث أو الحركة تماما.

قِس ضغط الدم في كلتا الذراعين.

أخذ ثلاث قراءات لكل ذراع، مع فاصل زمني مدته دقيقة واحدة بين كل قراءة.

تحليل النتائج:

لا تعتمد على القراءة الأولى فقط، تكون غير دقيقة نتيجة التوتر الأولي أو الحركة.

احسب المتوسط الحسابي للقراءة الثانية والثالثة لكل ذراع، واعتبره القيمة الأقرب إلى الواقع.

باتباع هذه الإرشادات بدقة، يمكن ضمان قياسات موثوقة لضغط الدم، ما يسهل تشخيص الحالات بدقة ووضع خطة علاجية مناسبة.

