كشفت دراسة حديثة أجرتها مؤسستا CIC biomaGUNE وBiogipuzkoa HRI عن تأثيرات المحليات الصناعية، وخاصة الأسبارتام، على صحة الفئران، موضحة أنها تؤثر سلبا على القلب والدماغ والأيض على المدى الطويل، رغم قدرتها على تقليل تراكم الدهون.

وأوضحت الدراسة التي نُشرت في مجلة Biomedicine & Pharmacotherapy أن الاستهلاك المستمر للأسبارتام، حتى عند جرعات منخفضة تعادل سدس الحد الأقصى الموصى به يوميًا للاستهلاك البشري، تسبب في تضخم طفيف لعضلة القلب وانخفاض الأداء الإدراكي للفئران، بالإضافة إلى انخفاض تراكم الدهون بنسبة 20%، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".

الأسبارتام واستخداماته الشائعة

يُستخدم الأسبارتام على نطاق واسع في الحلويات، والمشروبات الغازية قليلة الدسم، والمخبوزات، والعلكة، ويتميز بحلاوة تفوق السكر العادي بمئتي ضعف، ورغم وجود دراسات سابقة حول تأثيراته قصيرة المدى، إلا أن التأثيرات الأيضية والسلوكية طويلة الأمد كانت غير معروفة بدقة حتى هذه الدراسة.

تابع الباحثون الفئران لمدة عام كامل، مستخدمين تحليلات متقدمة مثل التصوير الوظيفي بالرنين المغناطيسي، والتصوير الجزيئي PET، وقياس طيف الدماغ والكبد، فضلا عن الاختبارات المعرفية ومراقبة درجة الحرارة وكمية الطعام والشراب.

وأشار فريق البحث إلى أن الجرعات المستخدمة منخفضة جدا مقارنة بالحد الأقصى الموصى به عالميًا، ومع ذلك أظهرت نتائج مهمة تستدعي إعادة النظر في الإرشادات الحالية لاستهلاك الأسبارتام.

وخلص الباحثون إلى أن الاستهلاك المستمر للمحليات الصناعية، حتى عند جرعات منخفضة، يؤثر سلبا على وظائف الأعضاء، مثل القلب والدماغ.

اقرأ أيضا:

بعد إصابة جنات بالأنيميا بسبب الحزن.. احذر هذه الأعراض

زراعة الأسنان.. هل تسبب الألم أو تتعرض للتسوس؟ (فيديو)

الأكثر انتشارا.. 9 علامات شائعة لفيروس H3N2 ومخاطره الخفية

"القاتل الصامت في الصباح".. 4 عادات ترفع مستوى الكوليسترول دون أن تشعر

6 أطعمة غنية بالزنك تقوي جهاز المناعة.. احرص على تناولها



