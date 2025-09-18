كيف تؤثر الوحدة على الدماغ في مرحلة الطفولة؟

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة أجراها باحثون من روسيا أن الوحدة في مرحلة الطفولة بمرور الوقت قد تتحول إلى خطر كبير على صحة الدماغ.

ووجد الباحثون صلة بين الشعور بالوحدة في مرحلة الطفولة وزيادة خطر الإصابة بالخرف والتدهور المعرفي.

كما أن الوحدة في مرحلة الطفولة يمكن أن تؤدي إلى مشكلات في البلوغ، وتؤثر على الصحة العقلية والجسدية على المدى الطويل.

وأظهرت الدراسة أن الشعور بالوحدة في مرحلة الطفولة يمثل عامل خطر للإصابة بالتدهور المعرفي والخرف في مرحلة البلوغ، كما أن أن الآثار السلبية للوحدة على نمو الدماغ قد تكون دائمة، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وتشير هذه النتائج قلقا خاصة مع زيادة الوحدة في الأجيال الشابة، وأوضحت الإحصاءات إلى أن 80% من أفراد الجيل Z أبلغوا عن شعورهم بالعزلة، وهو ضعف المعدل المسجل بين كبار السن. أما بالنسبة لجيل ألفا (Gen Alpha)، فهم يواجهون صعوبة متزايدة في تكوين صداقات جديدة.

كما أن الوحدة في الطفولة قد ترتبط بزيادة خطر التعرض لنوبة ذهانية بنسبة 117%.

ويمكن أن تؤدي هذه المشاعر إلى آليات تأقلم غير متكيفة ويمكن أن تستمر الآثار السلبية حتى مرحلة البلوغ.

وأشار الباحثون أن الضيق والمزاج المنخفض المرتبطين بالوحدة في الطفولة يمكن أن يعيق التفاعلات مع الأقران التي تعد حاسمة للتطور الإدراكي.

وبالإضافة إلى ذلك، للوحدة تأثيرات ضارة على الدماغ في مرحلة الطفولة مثل ارتفاع مستويات الكورتيزول والإفراط في تنشيط الجهاز العصبي الودي وتلف الحصين والإجهاد التأكسدي وضعف المناعة.

