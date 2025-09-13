تسبب التلف او الانفجار.. 5 أشياء احذر تخزينها في الفريزر

كتب – سيد متولي

الفريزر جهاز أساسي في كل منزل لحفظ الطعام لفترات طويلة، لكن كثيرين يخطئون بوضع أي شيء فيه دون معرفة العواقب، فبعض المواد لا تتحمل التجميد وقد تتلف أو تصبح غير آمنة للاستخدام، ما قد يؤثر على الصحة أو سلامة الأجهزة.

وبحسب موقع realsimple، إليك 5 أشياء احذر تخزينها في الفريزر، وتتمثل في:

المشروبات الغازية

يلجأ البعض لتبريد المشروبات الغازية سريعًا بوضعها في الفريزر، لكن ذلك قد يؤدي لانفجار العلبة بسبب تمدد السائل عند التجميد.

منتجات التجميل

منتجات التجميل تحتوي على زيوت ومواد طبيعية تتلف عند التجميد، ما يغير قوامها ويزيد خطر نمو البكتيريا.

البرطمانات الزجاجية

البرطمانات الزجاجية قد تتشقق عند التجميد، ما يعرض الطعام للتلف ويشكل خطرا للإصابة بالجروح، ما لم تكن مصممة للفريزر.

البطاريات

كان من الشائع قديما تخزين البطاريات في الفريزر، لكن الشركات المصنعة تؤكد أن ذلك يضر بكفاءتها، والأفضل حفظها في مكان جاف وبارد بدرجة حرارة الغرفة.

الأجهزة الإلكترونية

وضع الأجهزة الإلكترونية في الفريزر بعد تعرضها للحرارة تصرف خاطئ، إذ أن التغير المفاجئ في الحرارة قد يتلف مكوناتها ويضر بالبطارية.

