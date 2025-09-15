ينقي جسمك.. 8 فوائد لا تتوقعها لكوب ماء دافئ بالليمون صباحا

كتبت: رودينا ضوه

هل تعلم أن سر النشاط والحيوية قد يكمن في مجرد كوب صباحي بسيط؟ شرب الماء الدافئ مع الليمون على الريق أصبح من العادات الصحية الشائعة حول العالم، ليس فقط لطعمه المنعش، بل لفوائده الصحية العديدة .

المساعدة في الهضم

يساعد الحمض على هضم الطعام، قد يكون الحمض الموجود في الليمون مفيدًا بشكل خاص في تعويض مستويات حمض المعدة، التي تميل إلى الانخفاض مع التقدم في السن، وفقًا لموقعي clevelandclinic، وtimesofindia

يمنع حصوات الكلى

الاعتياد على شرب ماء الليمون يفيد الكلى أيضًا، فحمض الستريك الموجود فيه يمنع تكون حصوات الكلى، ويمكنه تفتيت الحصوات الصغيرة قبل أن تبدأ بالتكون.

إنقاص الوزن

يمكنك الحصول على فيتامين سي من كوب من عصير البرتقال صباحًا، ولكن استبداله بماء الليمون خيار جيد إذا كنت تسعى لإنقاص وزنك، بهذه الطريقة، ستشرب المكونات الأساسية فقط الليمون والماء دون أي سكريات أو سعرات حرارية أو إضافات.

يرطب الجسم ويزيل السموم منه

بعد نوم عميق، يستيقظ جسمك جافًا، يساعد شرب ماء الليمون على تعويض السوائل ويحافظ على ترطيب جسمك، الترطيب الجيد يدعم الهضم، ويعزز صحة البشرة، ويرفع مستويات الطاقة بشكل عام.

مصدر غني بفيتامين سي

يحتوي الليمون على نسبة عالية من فيتامين سي، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على حماية خلاياك من التلف، وتدعم جهاز المناعة لديك، وتعزز صحة البشرة.

يحسن نوعية البشرة

تساعد مضادات الأكسدة وفيتامين سي في ماء الليمون على مكافحة تلف البشرة الناتج عن الجذور الحرة، تناوله بانتظام قد يقلل من التجاعيد والبقع والجفاف، ويعزز صحة البشرة ونضارتها.

ينعش النفس

يساعد ماء الليمون على إنعاش أنفاسك من خلال تحييد الروائح الكريهة التي تسببها البكتيريا في الفم، كما يساعد على تخفيف آلام الأسنان والتهاب اللثة، ولكن توخ الحذر لأن الحمض قد يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان إذا أفرط في تناوله.

يعزز الطاقة والمزاج

بدء يومك بماء الليمون يعزز مستويات الطاقة ويحسن المزاج بفضل مذاقه المنعش وقدرته على الحفاظ على ترطيب الجسم، كما تعرف رائحة الليمون بقدرتها على تخفيف التوتر والقلق.