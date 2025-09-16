للرجال.. 6 عادات يومية قد تدمر خصوبتك

نمط حياتنا اليومي قد يؤدي دورا مهما في الحفاظ على الصحة الإنجابية أو تدميرها وضعف الحيوانات المنوية.

وفي هذا الصدد، نرصد لكم أبرز العادات اليومية التي تدمر خصوبة الرجال، وفقا لـ "هيلث".

التدخين

قد يؤثر التدخين على الحمض النووي، وبمرور الوقت يؤدي إلى تدمير الخصوبة.

التوتر

يمكن أن يسبب التوتر المستمر اختلالات هرمونية في الجسم، مما قد يؤثر على الحيوانات المنوية للرجال ويسبب مشكلات في الانتصاب.

قلة أو فرط النوم

قلة النوم أو زيادته قد تؤثر على خصوبة الرجال بشكل عام، لذلك، ينصح بالنوم من 7 إلى 8 ساعات يوميا.

كما أن الرجال الذين ينامون أقل من 6 ساعات يوميا يكونون أقل خصوبة بنسبة 31% مقارنة بالذين ينامون من 7 إلى 8 ساعات، أما الذين ينامون 9 ساعات أو أكثر، فكانت خصوبتهم أقل بنسبة 49%.

قلة الحركة

للحفاظ على خصوبتك ولياقتك ومناعتك وصحتك بشكل عام يجب ممارسة الرياضة لمدة ٣٠ دقيقة خمسة أيام في الأسبوع.

الطعام غير الصحي

للحفاظ على خصوبتك، يجب التقليل من تناول الوجبات السريعة، وذلك لأن الرجال الذين يكثرون من تناول اللحوم المصنعة لديهم عدد أقل من الحيوانات المنوية ذات الشكل الطبيعي.

السمنة

للسمنة تأثير سلبي على القدرة الإنجابية للرجل، حيث أنها تسبب مشكلات في الخصوبة والحيوانات المنوية والبنية الفيزيائية والجزيئية للخلايا الجرثومية في الخصيتين.