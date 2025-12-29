احذر الضوء الأزرق.. كيف تسرع الشاشات شيخوخة بشرتك؟

حذرت الدكتورة ناتاليا ميخائيلفا، المتخصصة في الأمراض الجلدية والتناسلية، من أن التعرض لفترات طويلة للضوء الأزرق الصادر عن شاشات الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والتلفزيون قد يسهم في تسريع شيخوخة الجلد.

وأوضحت أن هذا النوع من الضوء يخترق طبقات الجلد بعمق أكبر من الأشعة فوق البنفسجية، ليصل إلى الأدمة، ما يؤدي إلى زيادة تكوّن الجذور الحرة وحدوث إجهاد تأكسدي، إضافة إلى تفكك الكولاجين، وهو ما ينعكس على ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.

وأضافت الطبيبة أن هناك عوامل أخرى تزيد من التأثير السلبي للشاشات، من بينها ضعف الدورة الدموية الدقيقة، وتوتر عضلات الوجه، خاصة في محيط العينين، إلى جانب جفاف البشرة، كما أشارت إلى أن حرارة الأجهزة وكثرة ملامسة اليد للوجه تسهم في تراكم الزهم والغبار على الجلد، ما قد يسبب التهابات وارتفاع حساسية البشرة، وبالتالي تسريع عملية الشيخوخة.

ونظرا لصعوبة الاستغناء عن الأجهزة الإلكترونية، شددت ميخائيلفا على أهمية اتخاذ إجراءات وقائية للحد من الأضرار، مثل استخدام واقيات شاشة تقلل من التعرض للضوء الأزرق، وتنظيف البشرة بانتظام وبطريقة صحيحة.

كما أوصت بالاعتماد على منتجات العناية بالبشرة الغنية بمضادات الأكسدة، كالكريمات والسيرومات التي تحتوي على فيتاميني C وE، والنياسيناميد، ومستخلصات نباتية غنية بالبيوفلافونويدات والشاي الأخضر.

وأكدت في ختام حديثها على ضرورة استخدام واقي الشمس حتى داخل الأماكن المغلقة، لدوره في حجب جزء من الضوء الأزرق، مشيرة إلى أن صحة البشرة ترتبط أيضا بنمط الحياة، ما يستدعي أخذ فترات راحة من الشاشات، والحصول على نوم كاف، وشرب كميات مناسبة من الماء للحفاظ على ترطيب الجلد.