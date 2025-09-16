بنسبة 50%.. عادات صحية تقلل خطر الإصابة بالإمساك

كتب – سيد متولي

كشفت دراسة أن الالتزام بعدد من العادات الصحية اليومية البسيطة قد يساهم في خفض خطر الإصابة بالإمساك، أحد أكثر اضطرابات الجهاز الهضمي شيوعا، بما يصل إلى 50%.

وتشمل هذه العادات:

النوم من 7 إلى 9 ساعات ليلا.

ممارسة الرياضة بانتظام.

اتباع نظام غذائي متوازن.

الامتناع عن التدخين نهائيا.

الحد من استهلاك الكحول.

وأظهرت النتائج أن الالتزام بعادة صحية واحدة فقط يقلل احتمال الإصابة بالإمساك بنحو 20%، فيما ينخفض الخطر إلى النصف تقريبا عند الالتزام بأربع عادات مجتمعة، بحسب ديلي ميل.

وأجرى الدراسة باحثون من الجامعة الصينية في هونج كونج على أكثر من 107 آلاف مشارك من قاعدة بيانات البنك الحيوي البريطاني، تتراوح أعمارهم بين 40 و70 عاما، وخضعوا للمتابعة لمدة 12 عاما. وخلال هذه الفترة سُجّلت 3591 حالة إمساك جديدة.

وبحسب التحليل، كان لعدم التدخين أثر بارز تمثل في خفض الخطر بنسبة 17%، بينما ساهم النوم الكافي في تقليل الاحتمال بأكثر من 20%.

ويؤكد العلماء أن الإمساك المزمن، الذي يصيب نحو 15% من سكان العالم، يرتبط بزيادة خطر سرطان الأمعاء نتيجة احتباس السموم في القناة الهضمية.

لذلك ينصح الخبراء بمراجعة الطبيب عند ملاحظة أعراض مثيرة للقلق مثل الانتفاخ المستمر، نزول الدم مع البراز، فقدان الوزن غير المبرر، أو آلام البطن المزمنة.