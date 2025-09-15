أعراض الذبحة الصدرية.. علامات مبكرة لا تتجاهلها

كتبت- أسماء مرسي:

الذبحة الصدرية هي ألم أو شعور بالانزعاج في الصدر، يظهر ويختفي، ويحدث عادة عندما لا يحصل القلب على كمية كافية من الدم الغني بالأكسجين، وفقا لموقع "clevelandclinic".

أسباب الذبحة الصدرية

تحدث الذبحة عندما ينخفض تدفق الدم إلى عضلة القلب، نتيجة أحد الأسباب التالية:

مرض الشريان التاجي وهو السبب الأكثر شيوعًا، نتيجة تراكم الدهون داخل الشرايين.

حدوث تلف في الأوعية الدموية الصغيرة داخل القلب.

تشنج الشريان التاجي بشكل مفاجئ ومؤقت، حتى دون وجود انسداد دائم.

أعراض الذبحة الصدرية

ألم أو ضغط في الصدر.

شعور بالضيق أو الثقل.

حرقة تشبه حرقة المعدة.

يمتد الألم إلى الذراع، الكتف، الفك، الظهر أو حتى الأسنان.

تظهر أعراض مصاحبة مثل:

التعرق.

الدوخة أو الإغماء.

الشعور بالضعف العام.

غثيان أو اضطراب في المعدة.

شحوب الجلد أو الشعور برطوبة زائدة.

شعور بالخوف أو الهلاك القريب.

من هم الأكثر عرضة للذبحة الصدرية؟

يزداد خطر الإصابة بالذبحة لدى الأشخاص الذين يعانون من:

الرجال فوق 45 سنة، والنساء فوق 55 سنة.

ارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول.

السكري أو السمنة.

التاريخ العائلي لأمراض القلب.

فقر الدم الشديد.

مشكلات في صمامات القلب أو عضلة القلب.

المدخنون.

