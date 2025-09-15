كتبت- أسماء مرسي:

العنب من الفواكه الصيفية المحببة لدى الكثير من الأشخاص، وذلك لمذاقه المميز، واحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة الجسم، لكن كيث يؤثر استهلاكه على صحة قلبك؟

في هذا الصدد، أوضحت الدكتورة ليودميلا سوخوروكوفا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، أن العنب من الأطعمة المفيدة لصحة القلب بفضل احتوائه على البوليفينولات، وهي مضادات أكسدة قوية تسهم في خفض الكوليسترول الضار وتقلل خطر تصلب الشرايين.

وأضافت أن العنب يحتوي أيضا على مادة الريسفيراترول، التي تساعد على تقوية الأوعية الدموية وتوسيعها، ما يسهم في تنظيم ضغط الدم والوقاية من ارتفاعه، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

كما أشارت إلى أن مركبات الفلافونويد الموجودة به، وخاصة مركب الروتين (فيتامين P)، تؤدي دورا في منع تكون الجلطات داخل الأوعية الدموية، وبالتالي تقلل خطر الإصابة بالجلطات الدماغية واحتشاء عضلة القلب.

