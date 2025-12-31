"الربو في 2026" 5 خطوات بسيطة تقلل النوبات وتمنحك تنفس أعمق

مع انطلاق العام الجديد، يتصدر "الاستثمار في العافية" قائمة الأهداف الشخصية، حيث يبرز الحفاظ على كفاءة الجهاز التنفسي كركيزة أساسية للنشاط والحيوية.

وفي هذا الصدد، توضح الدكتورة شيري زاكاري، رئيسة الكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة، أن تحسين صحة الرئتين لا يستلزم تحولات كبرى في نمط الحياة، بل يتحقق عبر "هندسة العادات اليومية" وتبني تعديلات طفيفة لكنها ذات أثر تراكمي بعيد المدى.

وتؤكد الدكتورة زاكاري أن الوقاية الاستباقية هي خط الدفاع الأول، خاصة في ظل التحديات البيئية الراهنة، مشيرة إلى أن دمج خطوات بسيطة في الروتين اليومي كفيل بتعزيز المناعة التنفسية وتجنب الأزمات الطارئة.

واستناداً إلى ما أورده موقع "مديكال إكسبريس"، إليك 5 ركائز أساسية لتحسين جودة التنفس:

1. التغذية الواعية والترطيب المستمر

لا تقتصر فوائد الغذاء الصحي على الوزن فحسب، بل تمتد لتشمل كفاءة الرئتين:

الحمية المتوازنة: الالتزام بنظام غذائي يتجنب مسببات الحساسية المعروفة لكل فرد.

الترطيب: شرب كميات كافية من الماء ضروري جداً لمرضى الحساسية والإكزيما للحفاظ على رطوبة الأغشية المخاطية.

العناية الخارجية: استخدام مرطبات البشرة خلال الشتاء لمنع التهيج الجلدي المرتبط بالحساسية.

2. إدارة التوتر كأداة علاجية

هناك ارتباط وثيق بين الحالة النفسية والجهاز المناعي:

ممارسة التأمل وتمارين التنفس العميق تساعد في موازنة استجابة الجسم المناعية.

تخصيص وقت للأنشطة الترفيهية يقلل من احتمالية حدوث نوبات الربو الناتجة عن الضغوط العصبية.

3. المتابعة الطبية الدورية

الالتزام بزيارة طبيب الحساسية بانتظام يضمن لك:

تحديث خطة العلاج بما يتناسب مع أي تغير في الأعراض.

التأكد من أن الأدوية المستخدمة لا تزال هي الخيار الأمثل والفعال لحالتك.

4. التحصين والوقاية من العدوى

تمثل الفيروسات التنفسية (مثل الإنفلونزا، وكوفيد-19، والفيروس المخلوي) خطراً مضاعفاً لمرضى الربو وضعاف المناعة، لذا يجب:

الحرص على تلقي اللقاحات الدورية والجرعات المعززة.

اتخاذ التدابير الوقائية لتجنب العدوى التي قد تؤدي إلى تدهور وظائف الرئة.

5. النشاط البدني الممنهج

الرياضة هي المحرك لتقوية القلب والرئتين، ولكن بضوابط:

التحضير الجيد: استخدام جهاز الاستنشاق قبل التمرين (حسب توجيهات الطبيب).

التمارين الرياضية: ممارسة اليوغا وتمارين التنفس لتعزيز السعة الرئوية والتحكم في النفس أثناء المجهود.