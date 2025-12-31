تأثير نقع القدمين في الماء الدافئ بالملح ليلا.. مفاجأة لن تتخيلها

نقع القدمين في الماء الدافئ مع الملح ليلًا عادة قد تبدو بسيطة، لكن تأثيرها على الجسم قد يكون أعمق مما تتوقع ليس سحرًا، بل تفاعلًا طبيعيًا بين الأعصاب، العضلات، والدورة الدموية.

إليك أبرز الفوائد المحتملة عند نقع القدمين، وفقاً لما ذكرته صحيفة هيلث لاين.

استرخاء عميق وتحسين النوم

الحرارة تهدأ الأعصاب تخفض التوتر، ما يساعد الجسم على الدخول في نوم أعمق وأسرع.

تخفيف آلام القدمين والمفاصل

الماء الدافئ يحسن تدفق الدم، والملح خصوصا ملح إبسوم قد يساعد على تقليل الشد العضلي والتصلب بعد يوم طويل.

تقليل التورم والإجهاد

النقع قد يخفف احتباس السوائل الخفيف في القدمين والكاحلين، خاصة بعد الوقوف أو المشي لفترات طويلة.

تحسين صحة الجلد والأظافر

يساعد على تليين الجلد، تقليل الروائح، والمساهمة في الوقاية من الفطريات عند الانتظام مع تجفيف جيد بعده.

إحساس عام بالراحة النفسية

الطقوس المسائية الهادئة حتى لو كانت بسيطة ترسل إشارة للجسم بأن وقت الراحة قد حان.

نصائح طبية مهمة

الطريقة الصحيحة للحصول على أفضل نتيجة

ماء دافئ وليس ساخنا

ملعقتان كبيرتان من الملح العادي أو إبسوم مدة النقع 15–20 دقيقة

جفّف القدمين جيدا، ويمكن وضع مرطّب خفيف بعدها

مرضى السكري أو من لديهم جروح تشققات أو ضعف إحساس بالقدمين يفضل استشارة طبيب قبل النقع،

لا تُفرط في الحرارة أو المدة لتجنب الجفاف أو التهيج