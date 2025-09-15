ماذا يحدث لجسمك وقلبك عند تناول الطعام الحار؟.. مفاجأة

كتبت- أسماء مرسي:

كشفت دراسة حديثة من الصين أن تناول الأطعمة الحارة بانتظام قد يقلل بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

وشملت الدراسة أكثر من 54 ألف شخص، وأظهرت أن من يتناولون الطعام الحار من 6 إلى 7 مرات أسبوعيا كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب الإقفارية والسكتة الدماغية مقارنة بمن نادرًا ما يتناولونها.

وأوضحت النتائج أن مركب الكابسيسين، وهو المكون النشط في الفلفل الحار، يؤدي دورا رئيسيا في هذا التأثير الإيجابي، إذ يسهم في إنتاج أكسيد النيتريك الذي يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، ما يخفض ضغط الدم على المدى الطويل، وفقا لموقع "earth".

كما بينت الدراسة أن الفوائد تكون أوضح لدى من يتناولون الأطعمة الحارة بشكل منتظم وبكميات معتدلة، خاصة إذا بدأوا بذلك في سن مبكرة.

مع ذلك، حذر الباحثون من الإفراط في تناول الطعام الحار، خاصة لمن يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي، وأكدوا على أهمية تناول هذه الأطعمة ضمن نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي.

