هل يمكن للبكتيريا المعوية حماية الجسم من السكري؟

كتب : مصراوي

11:00 ص 29/12/2025

هل يمكن للبكتيريا المعوية حماية الجسم من السكري؟

كشف باحثون من إمبريال كوليدج لندن، أن مركبًا تنتجه ميكروبات الأمعاء يمكن أن يحمي الجسم من مرض السكري من النوع الثاني.

وأوضحت الدراسة التي نشرت في مجلة Nature Metabolism، أن ثلاثي ميثيل أمين (TMA)، وهو جزيء تنتجه ميكروبات الأمعاء عند تحليلها للكولين الموجود في البيض واللحوم، يلعب دورًا مهمًا في تحسين استجابة الأنسولين وكبح الالتهاب، وهما عاملان يقللان من خطر الإصابة بالسكري، بحسب ساينس أليرت.

وأظهرت التجارب على خلايا بشرية وفئران مختبرية أن TMA قادر على تخفيف آثار الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون على الجسم، وكسر بعض حلقات العلاقة بين السمنة والسكري والالتهاب المزمن منخفض الدرجة.

وقال مارك إيمانويل دوماس، عالم الكيمياء الحيوية في ICL: "لقد أظهرنا أن جزيئًا من ميكروبات الأمعاء يمكنه حماية الجسم من الأضرار الناتجة عن سوء التغذية عبر آلية جديدة".

ويعمل TMA على تثبيط بروتين IRAK4، المسؤول عن الاستجابة الالتهابية عند تناول الأطعمة الغنية بالدهون. وقد تفتح هذه الآلية المجال لتطوير أدوية تحاكي تأثير TMA وتقلل الالتهاب الناتج عن النظام الغذائي غير الصحي.

وأكد الباحثون أن النتائج لا تزال في مراحلها الأولى، وتحتاج لتأكيد على متطوعين بشريين لفترات أطول، لكنها تفتح آفاقًا جديدة لإدارة مقاومة الأنسولين والوقاية من السكري من النوع الثاني.

كما تؤكد الدراسة على الدور الحيوي للميكروبيوم في الأمعاء، حيث يمكن للبكتيريا إفراز مواد كيميائية تتفاعل مع إشارات الجسم الحيوية، ما يتيح فرصًا جديدة للتدخلات العلاجية في حالات السمنة والسكري.

السكري مرض السكري بكتيريا الامعاء

