كيف يمكن لـ الشاي والقهوة دعم صحة الرئة؟

كشف علماء من جامعة إديث كوان أن الاستهلاك المعتدل للشاي والقهوة قد يرتبط بتحسين وظائف الرئة وتقليل خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي المزمنة.

وشملت الدراسة حوالي 367 ألف مشارك ضمن مشروع البنك الحيوي البريطاني، حيث قارن الباحثون بين استهلاك الشاي والقهوة ومؤشرات وظائف الرئة، مثل حجم الزفير القسري والسعة الحيوية، ومستوى الالتهاب العام، إضافة إلى خطر الإصابة بالانسداد الرئوي المزمن والربو.

اعتمد الباحثون على استبيانات وسجلات غذائية متكررة لمدة 24 ساعة لتقييم النظام الغذائي بدقة. وأظهرت النتائج أن استهلاك نصف كوب إلى كوبين من الشاي أو القهوة يوميًا يرتبط بتحسين وظائف الرئة، وتقليل الالتهاب، وخفض خطر الإصابة بالانسداد الرئوي المزمن. كما لوحظ أن القهوة تقلل من خطر الإصابة بالربو لدى البالغين.

أظهرت تحليلات منفصلة أن تناول كميات كبيرة من الشاي قد يرتبط بزيادة خطر الانسداد الرئوي المزمن لدى غير المدخنين، لكن هذا الارتباط اختفى بعد استبعاد المشاركين الذين يعانون من أعراض تنفسية سابقة. ولم يُلاحظ أي تأثير مماثل للقهوة.

وأكد الباحثون أن الاعتدال هو العامل الحاسم، مشيرين إلى أن الشاي والقهوة يمكن أن يكونا جزءًا من نظام غذائي صحي، بينما الإفراط في الكميات لا يعزز الفوائد الصحية، وقد يعكس عوامل أخرى مثل التدخين أو تغييرات في عادات الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية.