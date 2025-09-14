انتشر في بريطانيا.. تحذير من نبات "بوق الشيطان" القاتل

كتب- أحمد الضبع:

شهدت المملكة المتحدة تحذيرات متصاعدة من انتشار نباتات غازية تشكل خطرا على البيئة وصحة الإنسان، أبرزها نبات شديد السمية يعرف باسم "بوق الشيطان"، إلى جانب 3 أنواع أخرى آخذة في التوسع داخل الأراضي البريطانية.

وقال خبراء في شركة Environment Controls، المتخصصة في إزالة النباتات الغازية، إن هذه الأنواع الأربعة تنمو بشكل متزايد في أنحاء متفرقة من البلاد، محذرين من تأثيرها على النظم البيئية والصحة العامة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية

ويعد نبات "بوق الشيطان" الأخطر بينها، إذ يصنف كواحد من النباتات السامة للغاية للبشر والحيوانات.

وتكفي ملامسته لإحداث تهيج جلدي، بينما يسبب ابتلاعه أعراضا خطيرة مثل الارتباك والهلاوس السمعية والبصرية.

ويتميز النبات بأوراقه المدببة وبذوره الشوكية، ويملك قدرة هائلة على التكاثر عبر بذور يمكنها البقاء في التربة لسنوات طويلة.

إلى جانب ذلك، حذر الخبراء من نبات شالون وهو شجيرة دائمة الخضرة تكون غابات كثيفة تعيق نمو الأشجار وتضر بالتوازن البيئي، رغم أنها غير سامة.

أما شجرة السماء التي يعود أصلها إلى الصين، فتثير مخاوف إضافية نظرًا لجذورها العميقة التي قد تدمر أساسات المباني وشبكات الصرف الصحي، فضلا عن إفرازها مواد كيميائية تمنع نمو النباتات الأخرى.

كما يمثل نبات الأمبروزيا خطرا صحيا من نوع آخر، إذ يعتبر من أبرز مسببات الحساسية، إذ تنتج النبتة الواحدة أكثر من مليار حبة لقاح في الموسم، ما يفاقم معاناة مرضى الربو وحمى القش.

ويرى علماء البيئة أن التغير المناخي يسهم في تسريع انتشار هذه الأنواع الغازية، متوقعين أن تتضاعف تأثيراتها البيئية والصحية في السنوات المقبلة إذا لم يتم التصدي لها بجدية.

