سحب منخفضة وبرودة شديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل اليوم الثلاثاء

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

كما توقعت أن تكون شبورة مائية على من 9:3 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء وتكون كثيفة على بعض المناطق.

وتنبأت الأرصاد بظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها رذاذ خفيف على بعض المناطق.

