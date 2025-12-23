8 صور لميدو وزوجته من إحدى الحفلات
كتب : مصراوي
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
القاهرة - مصراوي
نشرت يسرا الليثي، زوجة أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا جمعتها بزوجها.
8 صور لميدو وزوجته من إحدى الحفلات
وظهرت يسرا الليثي في أحدث إطلالاتها برفقة زوجها أحمد حسام ميدو خلال أحد المهرجانات، بإطلالة مميزة لفتت أنظار المتابعين.
وعلقت يسرا على الصور قائلة: "شكرا لكم على هذه الليلة الرائعة"، في إشارة إلى إعجابها بالمهرجان.
وحصد ظهور ميدو وزوجته تفاعلا كبيرا من المتابعين، الذين أشادوا بإطلالتهما وأناقتهما خلال مهرجان "إنيغما" الموسيقي.