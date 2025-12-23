أول تعليق من زوجة حسام عبد المجيد بعد فوز منتخب مصر على زيمبابوي

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز منتخب مصر على زيمبابوي؟ (كوميك)

8 صور لمحمود بنتايك بالزي المغربية مع زوجته في حفل الزفاف

القاهرة - مصراوي

نشرت يسرا الليثي، زوجة أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا جمعتها بزوجها.

8 صور لميدو وزوجته من إحدى الحفلات

وظهرت يسرا الليثي في أحدث إطلالاتها برفقة زوجها أحمد حسام ميدو خلال أحد المهرجانات، بإطلالة مميزة لفتت أنظار المتابعين.

وعلقت يسرا على الصور قائلة: "شكرا لكم على هذه الليلة الرائعة"، في إشارة إلى إعجابها بالمهرجان.

وحصد ظهور ميدو وزوجته تفاعلا كبيرا من المتابعين، الذين أشادوا بإطلالتهما وأناقتهما خلال مهرجان "إنيغما" الموسيقي.