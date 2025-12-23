مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

تونس

- -
22:00

أوغندا

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

- -
17:00

الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

- -
20:15

ناساف كارشي

جميع المباريات

8 صور لميدو وزوجته من إحدى الحفلات

كتب : مصراوي

04:40 ص 23/12/2025
    يسرا الليثي زوجة ميدو
    ميدو وزوجته (3)
    ميدو وزوجته (6)
    ميدو وزوجته (7)
    ميدو
    ميدو وزوجته (2)
    ميدو وزوجته (5)

القاهرة - مصراوي

نشرت يسرا الليثي، زوجة أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا جمعتها بزوجها.

وظهرت يسرا الليثي في أحدث إطلالاتها برفقة زوجها أحمد حسام ميدو خلال أحد المهرجانات، بإطلالة مميزة لفتت أنظار المتابعين.

وعلقت يسرا على الصور قائلة: "شكرا لكم على هذه الليلة الرائعة"، في إشارة إلى إعجابها بالمهرجان.

وحصد ظهور ميدو وزوجته تفاعلا كبيرا من المتابعين، الذين أشادوا بإطلالتهما وأناقتهما خلال مهرجان "إنيغما" الموسيقي.

