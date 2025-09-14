احذروا.. 4 فئات ممنوعة من شرب عصير القصب

كتبت- شيماء مرسي

عصير القصب من المشروبات الطبيعية التي تحتوي على مضادات الأكسدة ، والمعادن الهامة التي تفيد الجسم.

وبالرغم من ذلك، هناك 4 فئات ممنوعة من تناوله، بحسب ما كشف موقع "تايمز أوف إنديا".

مرضى السكري

يحتوي كوب واحد من عصير قصب السكر على 50 جرام من السكر، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في مستويات السكر في الدم.

المصابون بالسمنة

عصير القصب غني بالسعرات الحرارية والسكريات، لذلك فهو يمنع فقدان الوزن وبمرور الوقت يسبب الإصابة بأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول وزيادة دهون الكبد.

الأشخاص ذوي المناعة المنخفضة

يستطيع الجسم السليم مقاومة العدوى البسيطة، لذا فإن الأشخاص ذوي المناعة المنخفضة مثل الأطفال وكبار السن والمرضى قد يتعرضون لمضاعفات خطرة مثل التسمم الغذائي أو الإسهال.

مرضى اليرقان أو الكبد

الأشخاص الذين يعانون من التليف أو الكبد الدهني، قد يزيد عصير قصب من الأعباء على هذا العضو.

