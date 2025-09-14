دراسة تكشف العلاقة بين البكتيريا الفموية والنوبات القلبية

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة تامبيري أن البكتيريا الموجودة بشكل طبيعي في الفم قد تؤدي دورا مباشرا في تحفيز النوبات القلبية.

وخلال فحص الباحثون لـ لويحات الشرايين من أكثر من 200 مريض يعانون من أمراض الشرايين التاجية، توصلوا إلى وجود نسبة مذهلة من البكتيريا الفموية في هذه العينات.

وأشار الباحثون أن البكتيريا قد تؤدي دورا في أمراض الشرايين التاجية، لكن الأدلة المباشرة والمقنعة كانت غائبة.

وكشفت الدراسة عن وجود مادة وراثية حمض نووي (DNA) من عدة بكتيريا فموية داخل اللويحات العصيدية.

وأظهرت الدراسة وجود علاقة بين صحة الفم وصحة القلب والأوعية الدموية، وفقا لـ "ساينس ألرت".

ركزت الدراسة على أحد المسببات الرئيسية للنوبات القلبية، تصلب الشرايين، وهي حالة تتراكم فيها اللويحات في الشرايين التاجية، مكونة من الدهون والكوليسترول والكالسيوم ومواد أخرى على جدران الشرايين. هذا التراكم يؤدي إلى تضييق الشرايين وتقييد تدفق الدم، وأحيانا تمزق اللويحة، ما يمنع وصول الأكسجين إلى القلب ويؤدي إلى توقفه.

وأخذ الباحثون عينات من اللويحات التاجية لـ121 مريضا توفوا فجأة، إضافة إلى 96 مريضا خضعوا لجراحات استئصال اللويحات. وتم تحليل هذه العينات باستخدام تفاعل البوليميراز المتسلسل الكمي لتحديد الميكروبات، إلى جانب التنظير المناعي وتقنيات قياس التعبير الجيني.

وكشفت النتائج عن وجود أغشية حيوية لعدة أنواع من البكتيريا الفموية، كان أكثرها شيوعا المكورات العقدية الفموية، التي وُجدت في 42.1% من لويحات الشرايين التاجية لدى حالات الوفاة المفاجئة، و42.9% لدى المرضى الجراحيين. كما ارتبطت هذه البكتيريا بشكل قوي بتصلب الشرايين الحاد، والوفاة بسبب أمراض القلب، وخاصة اللويحات المتمزقة.

وأظهرت الدراسة أن الأغشية الحيوية البكتيرية تميل إلى التوضع في نواة اللويحات، بعيدا عن استجابة الجهاز المناعي. وعندما يزداد الضغط على الجسم، قد تلتهب هذه الأغشية، ما يؤدي إلى تمزق اللويحة وإطلاق نوبة قلبية. ويعتقد الباحثون أن عوامل أخرى، مثل الالتهابات البكتيرية أو فيروسات الجهاز التنفسي، النظام الغذائي غير الصحي، أو هرمون الإجهاد نورإبينفرين، قد تحفز هذه الالتهابات.

وأظهرت نتائج الدراسة أن صحة الفم لها تأثير مباشر على صحة القلب.

