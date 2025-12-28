كتب- أحمد الخطيب:

استقر سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأحد 28-12-2025، عند نفس مستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 4046 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5202 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 6070 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 6937 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 48560 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 69370 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 215740 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 346850 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.20% إلى نحو 4533 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.