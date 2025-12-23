أفادت دراسة جديدة من جامعة كويمبرا أن مرض السكري من النوع الثاني يؤثر على الشبكية في مراحل مبكرة قبل ظهور أي أعراض واضحة للعين.

وأشارت الدراسة التي نُشرت في مجلة Eye and Vision إلى أن التغيرات البنيوية الدقيقة في شبكية العين تبدأ في الظهور منذ المراحل المبكرة للمرض، حتى عند غياب أي أعراض للرؤية أو اعتلال الشبكية.

واعتمد الباحثون على التصوير المقطعي البصري (OCT)، بالإضافة إلى تحليل معمّق للبنية المجهرية للشبكية، المعروف باسم "نسيج الصورة"، لرصد أي تغييرات في الطبقات المسؤولة عن نقل الإشارات البصرية، وفقا لموقع "لينتا.رو".

وأظهرت النتائج أن التغيرات تبدأ بالظهور خلال 8 إلى 12 أسبوعا فقط من تطور السكري، رغم سلامة الحاجز الواقي للشبكية.

ويرى الباحثون أن هذه التغيرات الدقيقة تعكس إعادة تشكيل النظام البصري قبل حدوث أي تدهور واضح في الرؤية، ما يجعل العين مؤشرا مبكرا على الاضطرابات الأيضية في الجسم.

أهمية التشخيص المبكر للوقاية من فقدان البصر

يشير العلماء إلى أن الكشف المبكر عن هذه التغيرات يساعد الأطباء على تحديد المرضى الأكثر عرضة لمضاعفات العين، واتخاذ إجراءات وقائية قبل حدوث تغيّرات لا يمكن عكسها.

ونُشرت الدراسة في مجلة Eye and Vision، مؤكدة على دور الفحوص المتقدمة للعين في مراقبة مرضى السكري من النوع الثاني.

