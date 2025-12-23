في ظل التقلبات الجوية وانتشار نزلات البرد، يتجه كثيرون إلى البحث عن وصفات طبيعية تسهم في تعزيز جهاز المناعة والحفاظ على الصحة العامة.

وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، أن شوربة الثوم والزنجبيل من الوصفات البسيطة والفعّالة، نظرًا لما تحتويه من مكونات طبيعية معروفة بخصائصها المضادة للالتهابات وقدرتها على دعم مناعة الجسم.

فوائد شوربة الثوم والزنجبيل

وأضافت عبدالوهاب، في تصريح خاص لموقع "مصراوي"، أن الثوم يلعب دورًا مهمًا في تقوية جهاز المناعة، لاحتوائه على مركبات طبيعية تساعد الجسم على مقاومة الفيروسات والبكتيريا، في حين يتميز الزنجبيل بخصائصه المضادة للأكسدة.

وأشارت إلى أن هذه الشوربة تساهم في مكافحة نزلات البرد، كما تساعد على تخفيف أعراض السعال واحتقان الحلق.

تحسين الهضم ودعم الصحة العامة

وتابعت أن الزنجبيل يساعد على تهدئة المعدة وتحسين عملية الهضم، بينما يعزز الثوم صحة الأمعاء، مؤكدة أن الجمع بين الثوم والزنجبيل يساهم في تقليل الالتهابات ودعم صحة القلب.

ونصحت بتناول شوربة الثوم والزنجبيل ساخنة، خاصة في المساء، مع إمكانية تعزيز قيمتها الغذائية بإضافة القليل من الكركم.