قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إيداع فني ألوميتال مستشفي المعمورة للطب النفسي للكشف على قواه العقلية وإرفاق تقرير بحالته، وذلك لاستكمال محاكمته لاتهامه بقتل عديله، في القضية المعروفة إعلاميًا بواقعة "السيتي لايت".

صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى لطفي المغازي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمود محمد الربيعي، والمستشار مصطفي سعد عبد السيد، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوي.

تفاصيل جريمة السيتي لايت

ترجع وقائع القضية رقم 23380 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة ثالث المنتزه، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط القسم بورد بلاغ بمقتل مواطن في مدخل كمبوند سكني شهير.

وكشفت التحريات وجود خلافات أسرية بين المتهم "م.م.م" 37 سنة، فني ألوميتال، وزوجته وأسرتها، ووجود ضغائن نفسية من المتهم تجاه عديله "زوج شقيقة زوجته" المدعو "م.أ.ع" بسبب الفارق الاجتماعي بينهما وحقده عليه.

قتل عديله بـ 20 طعنة بسبب الغيرة

ووفقًا لأوراق القضية، ذهب المتهم لرؤية أبنائه في منزل أسرتها وهناك تقابل مع المجني عليه وطلب منه التوجه معه إلى الشقة المجاورة المهجورة للتحدث معه إلا أنه أمسك قطعة خرسانية وانهال بها على رأسه.

وحاول أحد السكان إسعاف المجني عليه وتخليصه من يد المتهم إلا أن الأخير نزل من المصعد مرة أخرى حاملًا سلاحًا أبيض "سكين" واعتدى على المجني عليه بمدخل كمبوند "السيتي لايت" وسدد له 20 طعنة في مختلف أنحاء الجسم أنهت حياته.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثالث، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها المتقدم.

