احذر تخطي وجبة الإفطار.. هذا ما يحدث لعظامك

كشفت دراسة يابانية جديدة العلاقة بين تناول وجبة الإفطار وصحة العظام، حيث أن تخطي هذه الوجبة يزيد من خطر الإصابة بكسور العظام الناتجة عن هشاشة العظام.

كما أن تناول العشاء في وقت متأخر يزيد أيضا من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

لذا قد يعاني الذين يتجاهلون وجبة الإفطار من نقص الكالسيوم وفيتامين د.

وتخطي وجبة الإفطار وتناول العشاء في وقت متأخر يرتبطان بزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام، وفقا لموقع "هيلث داي".

علاوة على ذلك، وُجد أن هذه العادات الغذائية غير الصحية مرتبطة بتراكم عوامل خطر أخرى مرتبطة بنمط الحياة، مثل الخمول البدني والتدخين وقلة النوم".

وفي هذه الدراسة، حلل الباحثون بياناتٍ صحية وفحوصاتٍ لأكثر من 927 ألف شخص في اليابان، أعمارهم 20 عاماً فأكثر.

وبحث الفريق عن ارتباطات بين نمط الحياة وخطر إصابة الأشخاص بكسور الورك، أو الذراع، أو الساق بسبب هشاشة العظام.

وأظهرت النتائج أن تخطي وجبة الإفطار يزيد من خطر إصابة الشخص بكسر في العظام بسبب هشاشة العظام بنسبة 18%، والتدخين بنسبة 11%، وتناول العشاء في وقت متأخر بنسبة 8%.

وجد الباحثون أن تخطي الشخص لوجبة الإفطار وتناول العشاء في وقت متأخر يزيد من خطر إصابته بهشاشة العظام وكسر العظام إلى 23%.

وأضاف الباحثون أن من بين العادات غير الصحية الأخرى التي تزيد من خطر الإصابة بكسور العظام، الاستهلاك اليومي للكحول، وقلة التمارين الرياضية، وقلة النوم.

