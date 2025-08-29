تعرف على فوائد بذور الشيا للجسم

يتجدد البحث عن مشروبات صحية لا تروي العطش فحسب، بل تقدم فوائد استثنائية للجسم. وفي هذا السياق، يبرز مشروب بسيط لكنه قوي المفعول، يجمع بين بذور الشيا وماء الشمر، ليقدم فوائد مذهلة قد لا يعرفها الكثيرون.

وبحسب ما نشره موقع " healthline"، فإن هذا المشروب يعد إضافة مثالية لمائدة الإفطار أو السحور، حيث يعمل على تعزيز صحة القلب وتقوية المناعة، بالإضافة إلى الحفاظ على ترطيب الجسم خلال ساعات الصيام الطويلة.

فوائد متعددة في كوب واحد

لا تقتصر فوائد هذا المشروب على ترطيب الجسم فقط، بل تمتد لتشمل جوانب صحية عديدة

لصحة قلب لا مثيل لها

يجمع المشروب بين أحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف من بذور الشيا، وهي عناصر أساسية لخفض مستويات الكوليسترول السيئ (LDL) وتحسين صحة القلب. كما أنه يساهم في تنظيم ضغط الدم.

وداعًا لمشاكل الهضم

يعمل مشروب بذور الشيا وماء الشمر كبلسم للجهاز الهضمي، حيث يساعد على مكافحة الانتفاخ والغازات، ويحسن من حركة الأمعاء، مما يجعله مثاليًا لتخفيف أي إزعاجات هضمية قد تحدث بعد الإفطار.

درع مناعي قوي

بفضل محتواه الغني بفيتامين C ومضادات الأكسدة القوية، بالإضافة إلى الزنك والسيلينيوم، يوفر هذا المشروب دعمًا قويًا لجهاز المناعة، مما يساعد الجسم على مقاومة الأمراض والالتهابات.

مساعد طبيعي لخفض الوزن

الشعور بالشبع هو مفتاح التحكم في الوزن خلال رمضان، وهذا ما يوفره المشروب بفضل محتواه العالي من الألياف، التي تساعد على الشعور بالامتلاء لفترة أطول وتجنب الإفراط في تناول الطعام.

تطهير وترطيب

لا يقتصر دوره على التغذية الداخلية، بل يعمل أيضًا على إزالة السموم من الجسم، مما يمنحه شعورًا بالانتعاش. والأهم من ذلك، أنه يوفر ترطيبًا عميقًا للجسم يستمر لساعات، وهو أمر لا غنى عنه في أيام الصيام الحارة.

