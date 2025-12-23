في عالم يزداد ازدحامًا بالضغوط اليومية، أصبح التوتر جزءًا لا يتجزأ من حياة الكثيرين.

لكن وفقًا لموقعَي "Mayo Clinic" و "Art of Living"، فإن إدخال تغييرات بسيطة على الروتين اليومي يمكن أن يحدث فارقًا واضحًا في تحسين الحالة المزاجية وتعزيز الصحة النفسية.

1- ابدأ بالتنفس الواعي

التنفس العميق من أكثر الطرق فاعلية في تقليل التوتر، إذ يساعد على خفض هرمون الكورتيزول في الجسم.

احرص على أخذ شهيق بطيء من الأنف لعدة ثوانٍ، يليه زفير أطول من الفم، وكرر التمرين لبضع دقائق يوميًا.

2- تحرّك ولو لدقائق

النشاط البدني، حتى وإن اقتصر على المشي لمدة 10 إلى 15 دقيقة، يساعد على تحفيز إفراز الإندورفين، وهي مواد كيميائية طبيعية في الدماغ تعمل على تحسين المزاج وتقليل الشعور بالقلق.

3- قلّل من متابعة الأخبار السلبية

المتابعة المستمرة للأخبار المقلقة تزيد من مستويات التوتر، وينصح خبراء الصحة النفسية بتحديد أوقات محددة للاطلاع على الأخبار، مع تجنب متابعتها قبل النوم للحفاظ على الهدوء الذهني.

4- نظّم مواعيد نومك

النوم المنتظم والجيد من أهم ركائز التوازن النفسي، فالحصول على 7 إلى 8 ساعات من النوم يوميًا، وفي مواعيد ثابتة، يساهم في استقرار المزاج وتحسين القدرة على التركيز.

5- احرص على التواصل الاجتماعي

الدعم الاجتماعي عاملًا أساسيًا في مواجهة التوتر، فالتحدث مع صديق أو أحد أفراد العائلة، حتى عبر الهاتف، يساعد على تخفيف الضغط النفسي ويعزز الشعور بالأمان والانتماء.

6- مارس الامتنان يوميًا

تدوين ثلاثة أمور إيجابية حدثت خلال يومك يساعد على توجيه العقل نحو الجوانب المضيئة في الحياة، ومن الأساليب الفعالة التي توصي بها مدارس علم النفس الإيجابي.