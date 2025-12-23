إعلان

ارتفع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

03:35 م 23/12/2025

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و10 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 23-12-2025، بينما استقر في بنك التعمير والإسكان، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.49 جنيه للشراء، و47.59 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.49 جنيه للشراء، و47.59 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.44 جنيه للشراء، و47.54 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار أسعار الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يواصل قفزاته ويصعد لقمة جديدة
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025
نقص حاد في الذاكرة.. ماذا يعني ولماذا يرفع أسعار الهواتف وأجهزة الكمبيوتر؟