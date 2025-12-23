ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و10 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 23-12-2025، بينما استقر في بنك التعمير والإسكان، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.49 جنيه للشراء، و47.59 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.49 جنيه للشراء، و47.59 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.44 جنيه للشراء، و47.54 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.