متى يكون نمو شعر الوجه للمرأة علامة على مرض؟

كشفت الدكتورة ماريا أليسينا أخصائية الغدد الصماء، أن ظهور الشعر على وجه المرأة قد يكون علامة على اختلال التوازن الهرموني.

وتابعت: "ظهور بعض الشعرات الداكنة فوق الشفة أو على الذقن قد يكون طبيعيا في بعض الحالات، خاصة لدى النساء من أصول متوسطية أو شرق أوسطية أو جنوب آسيوية، أو في سن اليأس نتيجة انخفاض الهرمونات الأنثوية وارتفاع نسبي لهرمون التستوستيرون، أو لدى النساء اللواتي لديهن استعداد وراثي حيث يظهر الشعر منذ سن البلوغ ويستمر طوال الحياة، وفقا لموقع "health".

وأشارت: "إذا كان الشعر ينمو بسرعة أو أصبح خشنا أو داكنا أو كثيفا أو ظهر فجأة، أو ترافق مع بثور، تساقط شعر الرأس، اضطرابات الدورة الشهرية، أو تغيرات في الصوت تشير إلى ظهور الخصائص الجنسية الذكرية.

الأسباب الأكثر شيوعا لظهور الشعر الزائد:

متلازمة تكيس المبايض، السبب الأكثر انتشارا بنسبة 60–80% من الحالات.

فرط الأندروجينية الكظرية، نتيجة تضخم الغدة الكظرية الخلقي أو الأورام.

زيادة الوزن.

انقطاع الطمث، بسبب تغير نسبة هرموني الإستروجين والأندروجين.

تناول أدوية معينة مثل الستيرويدات الابتنائية أو أناستروزول.

وتشير الطبيبة إلى أن الفحوصات اللازمة يحددها الطبيب، مثل تحليل الدم لتحديد مستوى هرمون التستوستيرون الكلي وغيره.

وتوضح أن علاج السبب الهرموني يمنع ظهور الشعر الجديد فقط، بينما الشعر القديم يحتاج لتدخل علاجي. غالبا ما يصف الأطباء موانع الحمل الفموية المركبة المضادة للأندروجين، يليها العلاج بالليزر أو النتف الكهربائي. أما الطرق المؤقتة، فتشمل الشمع أو السكر أو الحلاقة العادية.

كما أن نتائج إزالة الشعر تعتمد على عدة عوامل، مثل كثافة الشعر ولونه، حيث يكون الشعر الفاتح أصعب في الإزالة، بالإضافة إلى قدرة المرأة على تحمل العلاج.

اقرأ أيضا:

تظهر على أصابعك- 3 علامات تخبرك بأن كبدك مريض.. أعراض أمراض الكبد على الأصابع

هل يمكن وضع الفازلين على الوجه؟.. إليك الفوائد والأضرار

كيف يؤثر فنجان القهوة الصباحي على مزاجك؟

لماذا يصعب على البعض مسامحة أنفسهم؟

أعراض خطيرة تكشف الإصابة بالسرطان.. انتبه