أطعمة تعزز قوة الدماغ وتبطئ الخرف.. تناولها يوميا

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة كينت البريطانية عن طريقة مبتكرة لتحويل الكرز التالف إلى مسحوق طبيعي.

وقد يسهم هذا المسحوق في التخفيف من أعراض الخرف الخفيف والمتوسط.

ويعود سر فعالية المسحوق بفضل احتوائه على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة، وأهمها الأنثوسيانين والكويرسيتين، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

واعتمد الباحثون على ثمار كرز مزروعة في مقاطعة كينت كان من المقرر التخلص منها في مكبات النفايات، ليتم تحويلها إلى مسحوق أكثر نشاطاً بيولوجياً من العصير، ما يجعله مرشحاً لتقديم فوائد صحية تفوق المكملات الغذائية التقليدية.

الأطعمة الغنية بالأنثوسيانين.. فوائد للدماغ والقلب

تشير الدراسات إلى أن الأطعمة الحمراء والبنفسجية، مثل التوت الأزرق والأسود، والكرز، الرمان، والعنب الأسود، والملفوف الأحمر، والباذنجان، والكشمش الأسود، والبرقوق الأسود، والفاصوليا السوداء، والأرز الأسود غنية بالأنثوسيانين الذي يرتبط بتقليل الالتهابات وخفض خطر الإصابة بـالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب.

دراسة صينية أوضحت أن تناول 320 ملليجرام من الأنثوسيانين مرتين يومياً خفّض مؤشرات الالتهاب لدى أصحاب الكوليسترول المرتفع.

كما أظهرت تجربة أخرى أن استهلاك 30–60 جرام من التوت يومياً يقلل خطر السكري بنسبة 5%، فيما بيّنت تجربة أن شرب 200 مل من عصير الكرز لمدة 12 أسبوعاً ساهم في خفض ضغط الدم.

ورغم أن الأدلة حول دوره في مكافحة السرطان لا تزال محدودة، إلا أن الأنثوسيانين يُصنّف ضمن الفلافونويدات، وهي مجموعة من مضادات الأكسدة القوية التي يعتقد أنها تساهم في الوقاية من الأورام.

اقرأ أيضا:

تظهر على أصابعك- 3 علامات تخبرك بأن كبدك مريض.. أعراض أمراض الكبد على الأصابع



هل يمكن وضع الفازلين على الوجه؟.. إليك الفوائد والأضرار



كيف يؤثر فنجان القهوة الصباحي على مزاجك؟



لماذا يصعب على البعض مسامحة أنفسهم؟



أعراض خطيرة تكشف الإصابة بالسرطان.. انتبه

