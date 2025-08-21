لا تهملها.. رجفة خفيفة في اليد قد تكون جرس إنذار لمرض عصبي

كتبت- نرمين ضيف الله:

إذا لاحظت رجفة خفيفة في يدك أثناء الإمساك بكوب أو أثناء الكتابة، فقد تكون هذه بداية اضطراب عصبي يُعرف بـالرعاش الأساسي.

يبدأ هذا الاضطراب تدريجيًا، وغالبًا في يد واحدة، ويزداد وضوحًا عند الحركة أو تحت الضغط أو عند تناول الكافيين.

وعلى عكس رعشة مرض باركنسون، فإن الرعاش الأساسي يظهر أثناء الحركة وليس في وقت الراحة، ولا يصاحبه أعراض مثل بطء الحركة أو تيبّس العضلات، وفقًا لموقعي Verywell Health وMayo Clinic.

لماذا يستحق هذا النوع من الرعاش الانتباه؟

الرعاش الأساسي هو أكثر اضطرابات الحركة شيوعًا، ويزداد انتشاره مع التقدم في العمر، لا سيما بين من تجاوزوا سن الأربعين.

ورغم أنه لا يُعد مهددًا للحياة، إلا أنه قد يؤثر بشكل كبير على جودة الحياة، خاصة إذا تفاقم وأدى إلى ضعف في القدرة على أداء المهام اليومية كتناول الطعام أو الكتابة أو استخدام الهاتف.

متى يجب زيارة الطبيب؟

استشر الطبيب إذا

ظهرت الرجفة فجأة أو بدأت في التفاقم بمرور الوقت.

بدأت تؤثر على أنشطتك اليومية، مثل الكتابة أو الإمساك بالأشياء.

ظهرت معها أعراض إضافية مثل: ضعف العضلات، مشاكل في التوازن، صعوبة في المشي، تغيّرات في النطق أو الرؤية.

لديك تاريخ عائلي من الإصابة بالرعاش أو أمراض عصبية مثل باركنسون أو التصلب المتعدد.

التشخيص المبكر عبر طبيب متخصص يمكن أن يساعد في التفرقة بين الأسباب ووضع خطة علاجية مناسبة.

أنواع الرعشة الشائعة وتأثيرها:

الرعاش الفسيولوجي المعزز

قد يكون طبيعيًا ويزداد بسبب: التوتر، قلة النوم، القلق، الكافيين، أو انخفاض سكر الدم.

الرعاش الأساسي

يظهر أثناء الحركة أو أداء المهام مثل الكتابة، ويزداد بسبب التعب أو القلق أو تناول المنبهات.

رعشة باركنسون

تحدث غالبًا أثناء الراحة، وتُصاحب ببطء في الحركة وتصلب في العضلات.

رعاش التصلب المتعدد

يرتبط غالبًا بمشاكل في التوازن والتنسيق، وقد يظهر أثناء الراحة أو الحركة.

نصائح لتخفيف الرعشة وتحسين الحالة:

تقليل التوتر والقلق من خلال تمارين الاسترخاء أو التنفس العميق.

النوم الجيد والابتعاد عن الكافيين والمنبهات الزائدة.

المتابعة الطبية المنتظمة عند ملاحظة تطور الحالة.

الالتزام بالخطة العلاجية التي يحددها الطبيب المختص.

