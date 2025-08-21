7 نصائح للوقاية من الخرف- عليك اتباعها

يمكن لبعض التغييرات البسيطة في نمط الحياة أن تسهم بشكل فعال في حماية صحة الدماغ وتقليل خطر الإصابة بالخرف، وفقا لموقع " Times of India".

التحكم في سكر الدم

عندما يرتفع مستوى السكر في الدم، يزداد خطر الإصابة بمرض السكري، كما يمكن أن يؤثر سلبا على صحة الدماغ.

الحفاظ على وزن صحي

خسارة بضعة كيلوجرامات عبر الرياضة والأكل الصحي تقلل من خطر الإصابة بالخرف، حيث يسهم الوزن الزائد في أمراض مرتبطة بالتدهور المعرفي.

نظام غذائي صحي

يساعد اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه، الخضراوات، الحبوب الكاملة، والدهون الصحية على الوقاية من الخرف.

الرياضة

من الضروري أيضا تخصيص 30 دقيقة يوميا للمشي وممارسة الرياضة، لتحسين تدفق الدم للدماغ وتقليل المخاطر.

النشاط الذهني

يحب الدماغ التحديات والتجديد، يمكن تعزيز نشاطه بحل الألغاز، قراءة كتب جديدة، أو تعلم مهارات جديدة، هذا التحفيز الذهني يساعد على الحفاظ على مرونة العقل وقوته، حتى مع التقدم في العمر.

التواصل الاجتماعي

تؤثر العزلة سلبا على صحة الدماغ أيضا، لذا من الضروري التواصل المنتظم مع الأصدقاء أو أفراد العائلة لتعزيز الذاكرة ودعم الصحة النفسية.

جودة النوم

يفضل أيضا الحرص على الحصول على 7-8 ساعات من النوم الجيد كل ليلة، لأن قلة النوم تزيد من خطر الإصابة بالخرف.