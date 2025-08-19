تجنب المشروبات الغازية مع الوجبات.. 5 تركيبات ضارة تهدد معدتك

كتب – سيد متولي تحاول تناول فاكهة صحية في الصباح، وغداء غني بالبروتين، وربما بعض منتجات الألبان أو الكربوهيدرات على العشاء، ومع ذلك، فإن معدتك تصرخ؟، انتفاخ، أو غازات، أو تجشؤات غريبة، أو مجرد شعور "أحتاج إلى قيلولة" ثقيل وبطيء بعد كل وجبة؟ نعم، نفس الشيء، ولكن إليك المفاجأة: قد لا تكون المشكلة فيما تأكله، بل في كيفية خلطك للأشياء في طعامك.

وبحسب موقع هيلث، اتضح أن بعض مجموعات الطعام التي نلجأ إليها تخوض حربًا سرية مع بعضها البعض داخل أمعائك، فكر في الأمر كعلاقة سيئة، قد تبدو لطيفة معًا، ولكن خلف الكواليس، إنها فوضى عارمة، يمكن لهذه الأطعمة المتضاربة أن تبطئ عملية الهضم، وتسبب التخمر، وقد يكون الحل الحقيقي بسيطًا كتغيير تنويع وجباتك، إليك خمسة أطعمة شائعة قد تؤثر سلبًا على عملية الهضم.

الحليب والحمضيات الحليب مشروب صحي، لكن تناوله مع فواكه حمضية كالبرتقال والليمون والأناناس قد يسبب مشاكل، فحمض الستريك قد يسبب تخثر الحليب في المعدة، ما يسبب عدم راحة وانتفاخًا، أو حتى غثيانًا خفيفًا في بعض الحالات، كما يخل بإيقاع الجهاز الهضمي الطبيعي، وقد يؤدي إلى تكون السموم عند تناوله بشكل متكرر.

الفواكه بعد الوجبات قد يبدو تناول الفاكهة مباشرة بعد تناول الطعام أمرا غير ضار، بل وحتى صحيا، لكنه قد يسبب التخمر في الأمعاء، تُهضم الفاكهة بسرعة بمفردها، بينما تستغرق الوجبات الدسمة وقتًا أطول، عند تناولهما معًا، تبقى الفاكهة في المعدة لفترة أطول من اللازم، ما قد يسبب الغازات والانتفاخ وبطء الهضم، مع مرور الوقت، قد يؤثر هذا الخلل في تسلسل الطعام على امتصاص الجسم للعناصر الغذائية من كليهما.

الموز مع الحليب هذا المزيج شائع في العصائر والمشروبات بعد التمرين، ولكنه ثقيل وبطيئ في الهضم، كلا الطعامين مُبردان وحلوان بطبيعتهما، ما قد يخل بتوازن الأيض إذا تم تناولهما بكثرة، هذا المزيج قد يبطئ عملية الهضم، خاصة لمن يعانون من حساسية المعدة أو مشاكل في الأمعاء.