6 أطعمة مجمدة تساعد على خفض ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم يُعرف بـ"القاتل الصامت" لأنه غالبا ما يكون بلا أعراض، لكنه يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية والكلى، ولكن يمكن للنظام الغذائي أن يساعد على الوقاية والتحكم به.

فيما يلي بعض الأطعمة المجمدة المفيدة لصحة ضغط الدم، وفقا لموقع " Eating Well".

السبانخ المجمدة

غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والنترات، وكلها عناصر تساعد على خفض ضغط الدم، كما أنها خيار اقتصادي ومغذٍ لا يقل فائدة عن السبانخ الطازجة.

التوت المجمد

يحتوي على مضادات الأكسدة والبوليفينولات التي تدعم صحة الأوعية الدموية وتقلل الالتهاب، ما يساعد على ضبط ضغط الدم.

فول الصويا الأخضر

مصدر ممتاز للبروتين النباتي، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، وهي عناصر تحسّن تدفق الدم وتسهم في موازنة تأثير الصوديوم.

سمك السلمون البري المجمد

يحتوي على أحماض أوميجا-3 التي تقلل الالتهاب وتحسن وظيفة الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى خفض ضغط الدم.

الشمندر المجمد

غني بالنترات الطبيعية، والتي تسهم في خفض ضغط الدم الانقباضي وتحسين الدورة الدموية.

البازلاء المجمدة

خيار مغذ وسهل التحضير، يحتوي على ألياف وبوتاسيوم مفيدين في تنظيم ضغط الدم.

اقرأ أيضا:

غذاء الكبد والقلب.. طعام سحري يخفض الكوليسترول الضار

منها ضعف الانتصاب.. 5 علامات مبكرة لـ مرض السكري لدى الرجال

بعد إصابة رحمة حسن.. طرق فعالة وسحرية لعلاج الصلع

يسهل تجاهلها.. احذر 5 أعراض مبكرة لـ سرطان المرارة



علامة خفية على الأظافر تنذر بالإصابة بأمراض خطيرة



