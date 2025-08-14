لن تتوقعها.. 5 عادات صباحية تساعدك على فقدان الوزن

تساعد العديد من العادات الصباحية البسيطة على تعزيز عملية فقدان الوزن بشكل صحي وفعال، وذلك من خلال تحفيز الأيض، تنظيم الهرمونات، والتحكم في الشهية، وفقا لموقع " Times of India".

شرب الماء

تناول كوب من الماء الدافئ مع الليمون أو خل التفاح على الريق يساعد على تنشيط الهضم وطرد السموم، كما يعزز الشعور بالشبع.

التعرض لأشعة الشمس

التعرض لأشعة الشمس لمدة 30 دقيقة بعد الاستيقاظ، فالضوء الطبيعي يُنظم إيقاع الجسم البيولوجي، ما يُحسن الأيض ويزيد من إفراز السيروتونين، وهو هرمون السعادة الذي يساعد على تحسين المزاج والتحكم في الشهية.

ممارسة النشاط البدني

بعد ساعات من الراحة، التمدد أو ممارسة اليوجا الخفيفة وسيلة رائعة لتنشيط الدورة الدموية وتقليل التصلب، ما يُهيئ جسمك لليوم.

تناول فطورا غنيا بالبروتين

تناول وجبة الإفطار غنية بالبروتين، مثل البيض أو الزبادي، البروتين يزيد من الإحساس بالشبع لفترة أطول ويحافظ على استقرار مستوى السكر في الدم، ما قلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية.

ممارسة التأمل

تسهم تمارين التنفس والتأمل على خفض مستويات هرمون الكورتيزول "هرمون التوتر"، الذي يؤدي ارتفاعه إلى تخزين دهون البطن.

