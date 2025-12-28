"كلام حب " حسام حسن يرد على زوجته برسالة خاصة

"من المنيا".. أبرز المعلومات عن زوجة أحمد سيد زيزو

نشرت دانا أدم زوجه حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني بوست مساندة لزوجها في بطولة كأس الأمم الأفريقية الجارية.

وكتب دانا أدم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم السبت ، قائلاً:" مبروك يا حبيب العمر مبروك يا مصر تفاءلوا يا مصريين ".

ورد حسام حسن برسالة خاصة لها خلال منشورها قائلاً:"انتي حببتي".

وفاز منتخب مصر على نظيره منتخب جنوب أفريقيا في منافسات الجولة الثانية بالبطولة الأفريقية بهدف دون رد فعل.

ويذكر أن منتخب مصر يتصدر المجموعة برصيد ٦ نقاط بعد الفوز المستحق على جنوب أفريقيا.