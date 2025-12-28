مباريات الأمس
"كلام حب " حسام حسن يرد على زوجته برسالة خاصة

كتب - محمد الميموني:

06:00 ص 28/12/2025 تعديل في 06:09 ص
نشرت دانا أدم زوجه حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني بوست مساندة لزوجها في بطولة كأس الأمم الأفريقية الجارية.

وكتب دانا أدم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم السبت ، قائلاً:" مبروك يا حبيب العمر مبروك يا مصر تفاءلوا يا مصريين ".

ورد حسام حسن برسالة خاصة لها خلال منشورها قائلاً:"انتي حببتي".

وفاز منتخب مصر على نظيره منتخب جنوب أفريقيا في منافسات الجولة الثانية بالبطولة الأفريقية بهدف دون رد فعل.

ويذكر أن منتخب مصر يتصدر المجموعة برصيد ٦ نقاط بعد الفوز المستحق على جنوب أفريقيا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسام حسن وزوجته منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر وأنجولا دانا آدم

