بعد رحيل علي المصيلحي.. كل ما يجب معرفته عن سرطان الرئة وأعراضه

فجع الوسط السياسي المصري بوفاة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين الأسبق، عن عمر يناهز 76 عاما، وذلك بعد أقل من عام على إصابته بسرطان الرئة.

وجاء رحيله بعد مسيرة طويلة في العمل العام، بدأت منذ تعيينه وزيرا للتضامن الاجتماعي عام 2005، ثم عودته إلى الحكومة وزيرا للتموين عام 2017، وحتى مغادرته المنصب في يوليو 2024 إثر تعديل وزاري.

في مارس الماضي، وخلال مشاركته في حفل لتكريم حفظة القرآن الكريم بمحافظة الشرقية، كشف المصيلحي عن بدايات رحلته مع المرض، حين بدأ يعاني من صداع شديد في أكتوبر 2024.

وبعد سلسلة من الفحوصات الدقيقة، تبين وجود رشح في المخ وورم في الفص الأيمن من الرئة.

نصحه الأطباء بإجراء مسح ذري وخزعة لتحديد طبيعة الورم وحجم الخلايا المتأثرة.

وعلى مدار ستة أشهر، خضع لست جلسات من العلاج الكيميائي، والتي أثرت بشكل كبير على حواسه وقدرته البدنية.

ما هو مرض سرطان الرئة

وفقا لموقع هيئة الصحة الوطنية البريطانية "NHS"، يعد سرطان الرئة من أكثر أنواع السرطان انتشارا وخطورة، وغالبا ما لا تظهر أعراضه في المراحل المبكرة، مما يصعب التشخيص المبكر، ومع تطور المرض، قد تظهر الأعراض التالية:

- سعال مستمر لا يختفي

- سعال مصحوب بدم أو بلغم غامق

- ضيق تنفسي متزايد

- تعب وفقدان وزن غير مبرر

- آلام في الصدر أو أثناء السعال

- بحة في الصوت

- فقدان الشهية

عند انتشار الورم لأعضاء أخرى من الجسم، قد تظهر أعراض إضافية:

- آلام العظام "مثل الظهر أو الوركين"

- صداع

- ضعف بالأطراف

- دوخة "في حال انتقال الورم إلى الدماغ"

- اليرقان "إذا انتشر السرطان إلى الكبد"

